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Пятилетнюю программу благоустройства населенных пунктов разработают в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается разработать программу благоустройства населенных пунктов и формирования комфортной городской среды на пять лет. В ней будут зафиксированы планы по приведению в надлежащий вид не только парков, но и пустырей, а также территорий, принадлежащих частным собственникам.

«За год благоустроить все нуждающиеся в этом территории нашего региона невозможно. Опираясь на опыт практической работы в 2017 году, мы будем принимать областную программу благоустройства на пять лет», - сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

По его словам, анализ показывает, что проблемы больших или маленьких населенных пунктов похожи: заброшенные общественные зоны, вандализм, плохое содержание уличной инфраструктуры (тротуары, освещение, зеленые насаждения), неухоженные дворы, игнорирование потребностей маломобильных групп населения.

Программа благоустройства, как российский приоритетный проект, настаивает на том, что дворовые территории следует включать в проект не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья.
Выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета и контроль реализации проекта также остается за гражданами.

«Значительная роль в том, чтобы населению Приангарья стало жить лучше, принадлежит жителям Иркутской области. Там, где граждане выходят с инициативой благоустроить двор собственными силами, местные власти должны поддержать эти инициативы и оказать им финансовую помощь», - подчеркнул Р. Болотов.

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2017-03-10 12:13:05




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