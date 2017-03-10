Исследование: жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве. Результаты …

Минтруда РФ прорабатывает вопрос внедрения сертификатов для инвалидов на покупку средств реабилитации

12:30 - Иркутск. Сибирские новости - Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин на встрече с фракцией …

Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта 9 марта нанесли на …

В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга в причинении …

Более 18 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в акции «Месяц безопасного Интернета»

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Более 800 представителей органов управления образованием муниципалитетов …

Из Иркутской области в 2016 году уехало 7,1 тысячи человек

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В минувшем году за счет прибывших на постоянное место жительства население …

Пятилетнюю программу благоустройства населенных пунктов разработают в Иркутской области

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается разработать программу благоустройства населенных …

Полиция опровергла причастность к рассылке сообщений о готовящемся массовом самоубийстве детей

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне пользователи социальных медиа, а также мессенджеров получили сообщения …

В Иркутской области создана межведомственная комиссия для формирования современной городской среды

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на реализацию региональных и муниципальных программ …

Сергей Левченко проведет встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Сегодня в Москве, в здании Государственной Думы Федерального Собрания РФ …