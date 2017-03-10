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Из Иркутской области в 2016 году уехало 7,1 тысячи человек

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В минувшем году за счет прибывших на постоянное место жительства население Иркутской области пополнилось на 63 тыс. человек, в то же время выбыло 70,1 тыс., миграционная убыль составила 7,1 тыс. человек. Потери обусловлены оттоком городских жителей (6,995 тыс. человек), число селян при этом сократилось лишь на 151 человека, сообщает Иркутскстат.

Почти в каждом втором случае в дорогу толкают причины личного, семейного характера. Нередко побудительным мотивом является работа или учеба, возвращение к прежнему месту жительства.

Более половины всех перемещений составляют переезды внутри своего региона, не оказывающие влияния на общую численность и структуру населения. Весомую часть прибывших-выбывших (соответственно 32% и 39%) составляют мигранты в пределах России. Эта межрегиональная миграция - главная причина сокращения числа наших земляков. Наиболее привлекательны для переезда Красноярский край, Новосибирская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область. На перечисленные регионы приходится 87% общих миграционных потерь Иркутской области.

Международная миграция большого размаха не имеет. За минувший год уехали из региона с пересечением государственной границы 3,452 тыс. человек, прибыл из-за рубежа 3,771 тыс. человек. Положительный баланс (+319 человек) сложился за счет СНГ.

Глобальные переезды, с преодолением границ бывшего СССР, редкое явление. Из общего числа эмигрантов отправились в дальнее зарубежье 213 человек, приехали 122, отрицательный итог таких перемещений - 91 человек.

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2017-03-10 12:17:05




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