Более 18 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в акции «Месяц безопасного Интернета»
Иркутск. Сибирские новости - Более 800 представителей органов управления образованием муниципалитетов Иркутской области, руководителей и преподавателей образовательных организаций, а также порядка 17,3 тыс. родителей приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета». Об этом сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.
Акция организована некоммерческой организацией «Лига безопасного Интернета» при поддержке администрации президента РФ и региональных органов государственной власти. Мероприятие направлено на обеспечение информационной безопасности детей и подростков, пояснияет пресс-служба областного правительства.
Как уточнил М. Парфенов, в рамках акции в 217 общеобразовательных организациях Иркутской области прошли родительские собрания, где специалисты рассказали родителям и законным представителям учащихся о способах обеспечения информационной безопасности детей.
Кроме того, в Иркутске был организован семинар с представителями муниципальных органов управления образованием, муниципальных и государственных образовательных организаций, особое внимание на котором уделялось профилактике суицидов и влиянию деструктивных культов на детей и подростков. В семинаре приняли участие министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Семенова, эксперт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ) Анна Бычкова.
В Ангарске прошел практико-ориентированный семинар «Безопасный Интернет» с участием эксперта информационной продукции Роскомнадзора РФ Татьяны Малых. Семинар объединил более ста человек: руководителей образовательных организаций, учителей, социальных педагогов. На семинаре были представлены мастер-классы и продемонстрированы различные подходы к разрешению проблемы информационной безопасности в работе с детьми, родителями, применяемые в образовательных организациях области.
М. Парфенов подчеркнул, что работа по обеспечению информационной безопасности детей и подростков ведется в Иркутской области с 2012 года. В регионе разработан план мероприятий по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Планом предусмотрена организация мероприятий с педагогами, детьми и родителями, информационно-методическое обеспечение этих мероприятий и научно-методическое сопровождение формирования региональной системы информационной безопасности детей.
"Начиная с 2014 года, по данному направлению работы 380 педагогов образовательных организаций Приангарья прошли курсы повышения квалификации, для работников муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций разработаны методические рекомендации «Информационная безопасность несовершеннолетних», подготовлены материалы по теме «Дети в Интернете: что необходимо знать взрослым». По запросу педагогов подготовлена программа для воспитателей дошкольных образовательных организаций «Информационная безопасность детей как ресурс позитивной социализации». Реализация программы началась с сентября 2015 года. Курсы проводятся при участии специалистов по информационной безопасности, с привлечением провайдеров интернет связи. В прошлом году обучение прошли 130 человек", - подчеркнул М. Парфенов.
Заместитель министра образования региона также напомнил, что в 2016 году на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» (Ангарский городской округ) прошел VII межрегиональный Байкальский детский форум «Безопасность глазами детей», посвященный обеспечению безопасности детей в различных сферах. Участие в форуме приняли 120 старшеклассников из шести субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: Республик Хакасия и Бурятия, Красноярского края, Амурской, Кемеровской и Иркутской областей.
В сентябре 2016 года Иркутская область приняла активное участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети Интернет: было проведено около 200 различных мероприятий в образовательных организациях 19-ти муниципалитетов региона, в которых участвовало более 20 тыс. детей, родителей, педагогов.
"Регулярно в образовательных организациях Иркутской области проводятся единые уроки безопасности в сети Интернет. В зависимости от возраста учащихся уроки проходят в различной форме: игровая, лекционная, дискуссионная. Школьникам демонстрируются тематические видеоролики, мультфильмы, презентации. Организуются викторины, опросы, ролевые и онлайн-игры по безопасности в сети Интернет, а также лекции и классные часы. В целом на региональном уровне в 2016 году проведено 17 массовых мероприятий по правовому просвещению и обеспечению информационной безопасности, участниками которых стали более 29 тыс. человек. На муниципальном уровне проведено 314 мероприятий, охвативших порядка 124,5 тыс. участников", - сообщил М. Парфенов.
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2017-03-10 12:19:55