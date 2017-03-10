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В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга

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Иркутск. Сибирские новости - В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следствия, в начале августа 2015 года в ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" поступила 58-летняя женщина. При обследовании ей был выставлен диагноз «Острый калькулезный холецистит» и назначено плановое оперативное вмешательство. Следствием установлено, что во время операции врач-хирург повредил пациентке вену, что повлекло кровотечение. Врачебная ошибка была исправлена другим хирургом, после чего операция продолжилась. Однако через несколько дней в связи с ухудшением самочувствия женщина была госпитализирована в Иркутскую областную клиническую больницу, где через 3 месяца скончалась.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. За совершение преступления мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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2017-03-10 12:23:53




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