Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка
Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта 9 марта нанесли на интерактивную карту стихийную свалку на берегу реки Ушаковка и направили письмо в администрацию города Иркутска с просьбой определить ответственных и организовать уборку. Кучи мусора, перемешанного со снегом, занимают несколько сотен квадратных метров, а в некоторых местах мусор лежит на расстоянии всего лишь одного метра от воды, рассказал по итогам выезда на свалку в предместье Рабочем координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович. По его словам, с весенним таянием снега и льда весь накопившийся мусор попадет в воду реки Ушаковка.
"В региональное отделение Народного фронта обратились жители домов нескольких улиц, прилегающих к одному из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки расположены автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки. Все это наносит большой экологический ущерб городу и живущим здесь людям. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность. Это уже тринадцатая свалка, которую мы нанесли на интерактивную карту в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка»", - отметил С. Апанович.
Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева по итогам рейда рассказали, что нет никаких сомнений в том, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, предоставляющего товары и услуги автомобильного сервиса. Прямо на склоне берега лежат банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, видны потеки автомасел. При этом, неподалеку в полынье плавают утки, для которых загрязнение реки является губительным, подчеркнули общественницы.
По данным активистов, подобных свалок разного масштаба в регионе насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект Народного фронта «Генеральная уборка» направлен на последовательную борьбу с незаконными, стихийными свалками и «серыми» мусорными полигонами.
Напомним, в 2017 году стартовал комплексный проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Его основным инструментом является интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт kartasvalok.ru, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото- и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и в надзорные органы. Пока на интерактивной карте в целом по стране преобладают красные отметки, которые обозначают недавно выявленные свалки. Чуть меньше желтых точек - по ним уже идет работа и есть понимание, каким образом и когда свалка будет ликвидирована. Активисты Народного фронта уверены, что с наступлением весеннего тепла на карте появится больше зеленых отметок, которые будут означать, что свалка убрана и на ее месте произведена рекультивация.
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2017-03-10 12:26:54