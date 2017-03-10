Минтруда РФ прорабатывает вопрос внедрения сертификатов для инвалидов на покупку средств реабилитации

Иркутск. Сибирские новости - Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин на встрече с фракцией КПРФ в Государственной Думе сообщил, что его ведомство прорабатывает поправки к законодательству, которые позволят выдавать денежные сертификаты на приобретение средств реабилитации для людей с ограничением жизнедеятельности - отдельных групп инвалидов и лежачих больных.



Вопрос о проблемах с обеспечением необходимыми средствами реабилитации таких пациентов поднял депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов.



В настоящее время технические средства реабилитации (ТСР) людей с ограничениями жизнедеятельности региональные органы соцзащиты закупают на аукционах в соответствии с 44-ФЗ.



Как рассказал депутат, при этом периодически возникают проблемы с поставками, в том числе тех средств, что используются ежедневно: катетеров, абсорбирующего белья, памперсов для детей и взрослых. Поставщики выигрывают аукцион, а потом срывают сроки поставок, или предлагают средства, не соответствующие техническому заданию, сообщает пресс-служба депутата.



М. Щапов привел в пример ситуацию в Иркутской области: в 2016 году конкурс на поставку детских памперсов выиграла московская фирма с понижением цены на 50%, но товар в срок не поставила. «Когда же памперсы привезли, их не приняли из-за несоответствия техническому заданию. Естественно, контракт был расторгнут, поставщик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков, началось судебное разбирательство, на компанию будут наложены штрафы. Но все это время нуждающиеся люди не могли получить необходимое», - отмечает М. Щапов.



В настоящее время ситуация в регионе вошла в норму, поставщики выполняют свои обязательства, но нет гарантии, что это не повторится - существующая система закупок никак от этого не страхует. «Штрафы небольшие и не пугают недобросовестные фирмы. При попадании в реестр недобросовестных поставщиков, компании регистрируют новое юрлицо и снова выходят на аукционы», - пояснил М. Щапов.



Депутат предложил перейти на другую систему закупок: например, на конкурсную, которая позволит ввести дополнительные квалифицирующие требования к поставщику, или на систему сертификатов, при которой сам инвалид или его близкие смогут приобрести необходимые средства в аптеке. В ответ министр труда и социальной политики РФ пояснил, что уже сейчас у людей с подобными ограничениями есть возможность возместить затраты на необходимые средства, хотя это лишь временная мера. После чего признал: «Вы совершенно правильно сказали. Сейчас прорабатываем поправки в законодательство, которые позволят выдавать человеку сертификат, чтобы он сам этот сертификат мог реализовать».



При этом М. Топилин отметил, что вопрос требует серьезной проработки, так как в связи с использованием сертификатов возникает масса вопросов. Например, часть ТСР не могут быть куплены с помощью сертификатов, они не всегда покрывают стоимость средства реабилитации, не все получатели смогут сами пользоваться сертификатами и т. д.



По мнению М. Щапова, существующая система обеспечения ТСР не устраивает ни пользователей, ни органы власти. «Прежде чем обозначить проблему мы консультировались с правительством Иркутской области, - отмечает депутат, - очевидно, что понимание проблемы и ее решения у федерального министерства и у областных чиновников схожее. Значит необходимо в максимально сжатые сроки совместными усилиями найти выход. Со своей стороны, я готов оказать любое содействие в этом вопросе».



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2017-03-10 12:30:46