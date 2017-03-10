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Исследование: жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве. Результаты мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений озвучили на заседании антитеррористической комиссии Иркутской области, которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко. В регионе идет постоянная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в рамках комплексного плана, утвержденного президентом России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начальник управления по связям с общественностью и национальным отношениям губернатора и правительства Иркутской области Ольга Куриленкова сообщила, что по данным мониторинга 91,4% опрошенных не замечали случаев дискриминации по национальному или религиозному признаку. Низок процент возможного участия населения в этноконфессиональных конфликтах - не более 2,8%. Еще 67,5% опрошенных сообщили, что не испытывают негативных эмоций к представителям иных национальностей, что показывает высокий уровень толерантности. Уровень гордости своей национальностью составляет 83,3%. Это говорит о том, что в регионе сохраняется стабильная этноконфессиональная обстановка.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Иркутской области - начальник полиции Геннадий Корниенко сообщил, что в 2016 году сотрудники ГУВД по Иркутской области ограничили доступ к семи информационным ресурсам, где были опубликованы материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. Органы прокуратуры объявили восемь предостережений о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Из сети Интернет удалено 59 экстремистских материалов, 130 сайтов, где когда-либо размещали информацию экстремистской направленности, находятся на постоянном контроле полиции. Регулярно проходят проверки для выявления возможных каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. За распространение экстремистских материалов и публичное демонстрирование атрибутики к административной ответственности в Иркутской области в 2016 году привлечено 19 человек. Было выявлено одно преступление экстремистской направленности. Оно было сопряжено с распространением в сети Интернет материалов экстремистского характера.

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2017-03-10 12:37:26




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