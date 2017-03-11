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Для жителей Селиванихи открылся консультационный пункт

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Иркутск. Сибирские новости - Консультационный пункт для жителей Селиванихи открылся сегодня. В первый час с начала работы пункта обратились около 100 граждан с вопросами о возврате статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького.

По информации заместителя председателя комитета по градостроительной политике - главного архитектора города Сергея Александрова, уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки, которые планируют утвердить на очередной сессии городской Думы в конце марта. Данные участки намерены включить в основной вид разрешенного использования для ведения дачного хозяйства и садоводства. Это позволит зарегистрировать права собственности на уже построенные жилые объекты, а также на те, которые еще строятся или планируется начать строить в ближайшее время.

В частности, жителей поселка Горького, проживающих на ул. Первой Горьковской, интересовало, что порядка 30 домов, расположенных на участке вдоль берега реки Иркут, перевели из жилой зоны в зону отдыха и туризма. Сотрудники администрации пояснили, что участок и жилой дом находятся в собственности, что дает право на сохранение статуса ИЖС.

- Консультационный пункт будет работать на регулярной основе, пока в этом есть необходимость, - отметила и.о заместителя мэра - главы Ленинского округа администрации Иркутска Татьяна Жичина. - Завтра, 12 марта, подобная встреча состоится в садоводстве «Банковец». А после вступления в силу изменений будут проводиться консультации по правильному оформлению документов для владельцев участков.

Председатель садоводства «Иркут» Антон Габец сообщил, что на встрече главы города с инициативной группой было принято решение направить письмо в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области об изменении границ, попадающих в зоны подтопления в пределах поселка Горького. Эти изменения дадут возможность изменить назначение земель с огороднических на садоводческие.

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2017-03-11 13:07:12




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