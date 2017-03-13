"Газпром" ищет подрядчика на техническую эксплуатацию бассейна "Солнечный" в Иркутске

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Открытый запрос предложений в электронной форме опубликовал на сайте госзакупок «Газпром добыча Иркутск» для выполнение работ по техэксплуатации объектов водноспортивного комплекса в Иркутске.



Напомним, речь идет о водноспортивном комплексе «Солнечный», который открылся в Иркутске в июле 2015 года. Бассейн является единственным в Иркутской области, соответствующим олимпийским стандартам с длиной дорожки 50 метров. Строительство комплекса началось в октябре 2010 года, инвестором является ПАО «Газпром». ВСК предназначен как для подготовки спортсменов международного уровня и проведения официальных соревнований, так и для посещений комплекса всеми желающими.



Еще при предыдущем губернаторе Сергее Ерощенко была договоренность, что бассейн будет продан области за 1 млн руб. Строился водноспортивный комплекс в подарок к 350-летию Иркутска. При этом передать в региональную собственность объект планировалось сначала до конца осени 2015 года, затем региональные власти сообщали о первом квартале 2016 года, по последним данным сроки отодвинуты на первый квартал текущего года. Также к руководству Газпрома с просьбой о передаче ВСК обращались как министерство спорта Иркутской области, так и активисты Общероссийского народного фронта.



Подать заявку по вышеуказанному запросу "Газпрома" можно было до 10 марта 2017 года. Итоги предполагается подвести 20 марта. Начальная (максимальная) цена - 18 млн 611 тыс. 205 руб.



В числе требований к участникам закупки обозначено наличие регистрации в автоматизированной системе электронных закупок ПАО «Газпром» и квалифицированный состав сотрудников в штате предприятия: 12 рабочих и не менее трех инженерно-технических работников. Желательно наличие обученных сотрудников для обслуживания систем водоподготовки и водоочистки бассейнов марки «Myrtha Pools», опыт работы при проведении технического обслуживания оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, отопления.



По словам председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, эксплуатация водноспортивного комплекса «Солнечный» будет окупаться только частично. По оценкам правительства региона, содержание обходится в 100 млн руб.



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2017-03-13 08:27:31