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Пропавшую 6-летнюю девочку два часа искали сотрудники полиции Иркутска

Фото: ГУ МВД по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - В минувшее воскресенье в 22:00 в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что около семи часов вечера ушла гулять и не вернулся домой ее 6-летняя дочь. После безуспешных самостоятельных поисков женщина обратилась за помощью.

На розыск ребенка незамедлительно был поднят весь личный состав отдела полиции №, ориентированы все наружные экипажи патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, экипажи вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области. Одновременно сотрудники уголовного розыска проводили необходимые разыскные мероприятия, направленные на скорейшее установление обстоятельств исчезновения девочки.

К полуночи инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили пропавшую живой и невредимой. Как оказалось, все это время она находилась в гостях у своей 9-летней подруги.

С родителями несовершеннолетний полицейские провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев.

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2017-03-13 09:02:08




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