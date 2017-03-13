В Иркутске по горячим следам раскрыто двойное убийство

Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в Иркутске.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне в дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на территории Ленинского района обнаружены тела двух женщин в возрасте 43 и 21 года с признаками насильственной смерти.



На месте происшествия полицейские организовали масштабную работу, направленную на розыск подозреваемого. За ночь в поисках свидетелей и очевидцев были опрошены десятки соседей, друзей и знакомых потерпевших.



Оперативники проверили на причастность к преступлению всех местных жителей, ранее судимых за тяжкие деяния. В итоге, благодаря профессиональным действиям, сыщики в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.



В настоящее время задержанный, который сознался в содеянном, помещен в изолятор временного содержания.



По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



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2017-03-13 09:03:38