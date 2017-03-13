Работы по чернению льда начались на реке Лене в Жигаловском районе

Иркутск. Сибирские новости - Чернение льда проведут 13 марта в Жигаловском районе на реке Лена. Работы проводятся силами администрации района. Зачерненный лед, как и распиленный, подвержен более быстрому таянию и не создаст заторов во время активного ледохода.



Жигаловский район - один из первых, где реки начинают вскрываться ото льда. Некоторые участки реки лены представляют особую опасность. Многолетние наблюдения позволяют спрогнозировать проблемные места - паводкоопасные направления - и провести противопаводковые мероприятия, которые помогут быстрому вскрытию рек: пиление и чернение льда.



По информации ГУ МЧС по Иркутской области, традиционно в Иркутской области паводки прогнозируются на территории Качугского, Жигаловского, Киренского, Катангского, Тайшетского, Чунского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского районов. Это северные и северо-западные районы бассейнов рек Лены, Киренги и Нижней Тунгуски. В зону возможного затопления попадают 57 населенных пунктов.



В настоящее время на реках области наблюдается ледостав, опасные явления не прогнозируются. Вскрытие рек и их поведение во время таяния льда будет зависеть от весенней погоды.



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2017-03-13 10:19:47