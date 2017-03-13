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Иркутский акробат Антон Цицарев победил на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды»

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Антон Цицарев завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования завершились 6 марта в Ярославле.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, А. Цицарев стал победителем среди юниоров 15 - 16 лет в прыжках на двойном минитрампе, набрав 73 балла.

Параллельно с соревнованиями «Олимпийские надежды» проходил Кубок России, где другой иркутянин Борис Егоров стал шестым в прыжках на двойном минитрампе.

Оба спортсмена являются воспитанниками Дворца спорта «Юность» в Иркутске. Б. Егоров тренируется у Сергея Баранникова, а Антон Цицарев - у Полины Рогачевой и Сергея Баранникова.

«Антон Цицарев и Борис Егоров показали очень хороший результат на соревнованиях в Ярославле. Борис Егоров стал шестым на Кубке России - это достойный результат, так как он впервые принимал участие во взрослых мужских соревнованиях», - подчеркнул тренер С. Баранников.

Теперь спортсменам предстоит представлять Иркутскую область на командном первенстве России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Турнир пройдет с 1 по 6 апреля в Раменском в Московской области. Всего в состав команды Иркутской области будут входить десять человек.

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2017-03-13 10:23:17




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