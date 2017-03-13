Иркутск входит в первую десятку городов, популярных для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы

Фото: Снежана Масник

Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил туристические направления, популярные для отдыха и путешествий с детьми в дни весенних школьных каникул. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года. Иркутск занимает седьмое место по популярности путешествий с детьми в дни школьных каникул. В Топ-10 входят Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Кострома, Иркутск, Петрозаводск, Новосибирск и Калуга.



По данным сервиса RoomGuru.ru, в Иркутске туристы потратят на семейный отдых в среднем 3,5 тыс. руб. в сутки, включая проживание в отеле, обед и посещение музея.



Суздаль (Владимирская область), Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область) и Печоры (Псковская область) входят в Топ-5 малых туристических городов, популярных для путешествий с детьми на школьных каникулах.



По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий с детьми по России выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.



Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий с детьми, составляют Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж.



Ссылки по теме:



2017-03-13 10:28:15