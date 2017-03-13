"Газпром" ищет подрядчика на техническую эксплуатацию бассейна "Солнечный" в Иркутске 08:27 - Иркутск. Сибирские новости - Открытый запрос предложений в электронной форме опубликовал на сайте госзакупок …

Пропавшую 6-летнюю девочку два часа искали сотрудники полиции Иркутска 09:02 - Иркутск. Сибирские новости - В минувшее воскресенье в 22:00 в полицию обратилась местная жительница с …

В Иркутске по горячим следам раскрыто двойное убийство 09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого …

Работы по чернению льда начались на реке Лене в Жигаловском районе 10:19 - Иркутск. Сибирские новости - Чернение льда проведут 13 марта в Жигаловском районе на реке Лена. Работы …

Иркутск входит в первую десятку городов, популярных для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы 10:28 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил туристические направления, популярные …

В Иркутской области стартовал гуманитарный проект — цикл лекций для учащихся кадетского корпуса 10:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области стартовал гуманитарный проект «Малый кадетский …

В «Заповедное Прибайкалье» по разрешению 10:50 - Иркутск. Сибирские новости - Излюбленный многими иркутянами и гостями города маршрут Тёмная Падь - Старая …

Заметки на полях

В Иркутске во вторник +7ºС Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, в западных и северных районах порывы до 14 м/с, поземки.

Эксклюзив

Туристическая отрасль – это мультипликационный эффект для экономики всего региона Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.

«Рукописи не горят…», они неожиданно выходят из тени забвения Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.

Обзоры рынков

В компаниях Иркутской области 75% руководящих позиций занимают мужчины Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.

Актуально

Алексей Гордин: Иркутская область обязана быстро перестроиться и войти в цифровой мир Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.

Налогообложение тормозит развитие экспорта алюминиевой продукции В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

Пресс-релиз

Tele2 предлагает страховать мобильные устройства в салонах связи Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.

РУСАЛ объявляет о начале экспертизы проектов социальной программы «Территория РУСАЛа» ОК РУСАЛ, сообщает о начале экспертизы грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку на реализацию проектов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей.