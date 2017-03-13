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Международный день лесов отметят тематической выставкой в библиотеке Молчанова-Сибирского

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Иркутск. Сибирские новости - Библиотека Молчанова-Сибирского открывает книжно-иллюстрированную выставку «Зелёное море тайги».

Гостям будут представлены уникальные издания основателя русской школы лесоустройства в 19 столетии - Федора Карловича Арнольда. Также можно будет познакомиться с очерками профессора Санкт-Петербургского лесного института Дмитрия Кайгородова. Прикоснуться к трудам одного из основателей ботаники - Евгения Варминга.

Выставка приурочена к международному дню лесов. Открытие состоится 16 марта, посетить выставку можно будет до 31 марта. Вход свободный.

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2017-03-13 10:39:18




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