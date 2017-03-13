Сводный план тушения лесных пожаров Иркутской области согласован в Рослесхозе

Иркутск. Сибирские новости - Сводный план Иркутской области по тушению лесных пожаров прошел проверку и был согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Об этом сообщил начальник Управления защиты леса Рослесхоза Алексей Щепин на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание, посвященной подготовке к пожароопасному сезону, провел председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.



Как отметил исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Евгений Гришин, Иркутская область - один из немногих регионов, в сводном плане которого не уменьшено, а даже увеличено количество сил и средств. Это говорит о том, что в регионе серьезно готовятся к пожароопасному сезону.



Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил, что из средств федерального и областного бюджета на мероприятия по охране и защите лесов, а также тушению лесных пожаров выделено 343,3 млн руб.



"В этом году при рассмотрении вопроса об изменениях бюджета Иркутской области на мартовской сессии Законодательного Собрания планируется рассмотреть возможность увеличения расходов на мероприятия по охране и защите лесов на 74,3 млн руб., в том числе на содержание действующих девяти пожарно-химических станций третьего типа в размере 44,3 млн руб. и 30 млн на мониторинг и тушение лесных пожаров. Это позволит увеличить на 400 летных часов авиационное патрулирование, а также на 38 летных часов работу вертолета Ми-8 по предупреждению возникновения лесных пожаров и по маневрированию силами парашютно-десантной службы. Также будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования из областного бюджета для создания еще одной пожарно-химической станции третьего типа в сумме 75 млн руб. По поручению губернатора Сергея Левченко ее планируется разместить в Качугском районе", - рассказал С. Шеверда.



А. Щепин акцентировал внимание на важности прохождения ранней весенней части пожароопасного сезона. По его словам, для минимизации количества переходов пожаров в леса из населенных пунктов и с земель лесного фонда на населенные пункты необходимо создать реестр собственников земель, которые будут нести ответственность за это и проводить профилактические мероприятия в данном направлении. Представитель Рослесхоза напомнил, что правительство РФ своим постановлением с 1 марта текущего года обязало собственников и пользователей земель, прилегающих к лесу, отделять эти земли от леса минерализованными полосами или противопожарными разрывами.



«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером», - говорится в постановлении.



А. Битаров заверил, что такой реестр обязательно будет создан, а с недобросовестными арендаторами будет вестись отдельная работа по устранению и недопущению нарушений при подготовке к лесопожарному сезону и во время его прохождения.



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2017-03-13 10:42:02