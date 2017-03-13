В Иркутской области стартовал гуманитарный проект — цикл лекций для учащихся кадетского корпуса

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области стартовал гуманитарный проект «Малый кадетский университет» - цикл лекций для учащихся кадетского корпуса. В его рамках учащиеся Иркутского кадетского корпуса услышат лекции по естественнонаучной тематике: астрономии, биологии, а также по истории, литературе, современным медиа-коммуникациям и социальным сетям. Лекторы - ведущие иркутские популяризаторы наук, ученые и преподаватели Иркутского государственного университета, журналисты и медиа-менеджеры.



В апреле, в преддверии Дня космонавтики, с авторской лекцией «Первые в космосе» перед кадетами выступит директор астрономической обсерватории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев. Сотрудник астрономической обсерватории Дмитрий Семенов организует на открытой площадке на территории кадетского корпуса показ звездного неба: дети смогут рассмотреть в телескоп наиболее заметные объекты - Луну и некоторые планеты.



Кандидат политических наук, автор ряда монографий по истории Восточной Сибири Алексей Петров специально для кадетов проведет «Прогулки по старому Иркутску»: в марте состоится обзорная лекция, а как только станет тепло, экскурсия по городу.



Еще одна лекция по истории (в исполнении доцента кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, кандидата исторических наук Сергея Шмидта) будет посвящена новейшей истории России - «От Горбачева до Путина».



Научный руководитель Ботанического сада ИГУ, кандидат биологических наук Виктор Кузеванов в ходе экскурсии по коллекциям Ботанического сада ИГУ проведет лекцию «Использование и охрана растений Сибири и мира».

Лекция кандидата исторических наук, члена Союза художников России Яны Лисициной будет посвящена истории искусства. Директор портала Ирк.ру Анна Суркова проведет лекцию-практикум на тему «Современные коммуникации. Соцсети».



Проект «Малый кадетский университет» реализуется при поддержке попечительского совета Иркутского кадетского училища, в состав которого входит в том числе СКР по Иркутской области. Руководитель ведомства Андрей Бунев отметил: «В кадетском училище готовят будущих российских военных, и сегодня стоит задача обеспечить хорошие условия не только для их физической подготовки, патриотического воспитания и получения знаний в рамках системы среднего образования, но и для расширения эрудиции, которая запустит механизм саморазвития».



Список участников проекта и тематика лекций в следующем учебном году будут расширены. Предлагается провести лекцию-дискуссию к 100-летию Великой Октябрьской революции, организовать встречу с иркутскими писателями, музыкантами. Тематика лекций и встреч предварительно согласуется с руководством кадетского корпуса.

По материалам лекций и экскурсий «Малого кадетского университета» будут сняты фильмы, которые смогут посмотреть все кадеты.



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2017-03-13 10:44:07