В «Заповедное Прибайкалье» по разрешению

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Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» 11 марта столкнулись с неприятной ситуацией - большинство туристов, приехавших в заповедник, не имели с собой специального разрешения и, более того, отказывались от его оформления. Работники нацпарка были вынуждены составлять на нарушителей режима ООПТ протоколы об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ. Нарушителям придется оплатить штрафы от 3 до 4 тыс. руб.



В целях предупреждения подобных конфликтов сотрудники «Заповедного Прибайкалья» призывают посетителей парка к бдительности и добросовестности. И напоминают, что для посещения территории заповедника необходимо специальное разрешение. Оно должно быть оформлено заранее.



Для того, чтобы разрешение получить, нужно обратиться на сайт http://baikal-1.ru/about/ в раздел http://baikal-1.ru/tourism/behaviour-rules/ где подробно освещены все правила получения документа.



Напоминаем, что на территории подведомственной ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" запрещается любая деятельность, противоречащая задачам его образования и режиму особой охраны, установленному на территории в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работники парка просят обратить внимание, что за нарушение режима особой охраны предусмотрена административная и уголовная ответственность.



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2017-03-13 10:50:34