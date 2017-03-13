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В Иркутском районе готовятся к летней оздоровительной кампании детей
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Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутского района состоялось совещание по вопросам летней оздоровительной кампании, на котором присутствовали представители МЧС, ГИБДД, Роспотребнадзора и руководители детских учреждений. Как сообщила глава комитета по социальной политике Екатерина Михайлова, с 1 января 2017 года в силу вступили изменения в 131 Федеральный закон - ужесточились требования к организации летнего детского отдыха. На органы местного самоуправления возложены обязанности по безопасности нахождения детей во время отдыха в летнее время.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, в 2017 году откроются лагеря дневного пребывания в Большой Речке (на 80 детей), Карлуке (70), Малом Голоустном (70), Оёке (150), Хомутово (80), Никольске и Куде (по 90), Максимовщине (60), Смоленщине (80), Листвянке (70), Горохово (80), Плишкино (30), Бутырках (60), Ревякина (70), Большом Голоустном (30), Мамонах (80), Усть-Куде (90), Урике (120), Хомутово-2 (120), Ширяева (80). Они будут работать с 5 по 22 июня. Приемка лагерей пройдет с 22 по 26 мая.
Утвержден режим работы лагерей дневного пребывания. В этом году дети в них будут находиться с 8:30 до 15:30, по инициативе руководителей учреждений время может быть продлено. В прошлом году они работали до 14:30. Всего летом в Иркутском районе откроется 20 лагерей дневного пребывания, они смогут принять 1,6 тыс. детей.
Летом традиционно организуют трудовую деятельность несовершеннолетних. От Центра занятости населения на этот год в Иркутском районе определено 520 мест. Документы для подростков, желающих устроиться на временную работу, школы могут оформлять уже с 1 апреля.
С докладами на заседании выступили начальник отдела профилактики и аналитики ОГБУ ПСС Иркутской области Сергей Калинин, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Иван Добровольский, старший инспектор отдела надзорной деятельности Иркутского района Наталья Левицкая, заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Марина Секисова. По информации представителей ведомств, в этом году лагеря будут принимать в соответствии с небольшими изменениями. В частности, ужесточились требования противопожарной безопасности и порядок предоставления акта проверки, который содержит информацию о соответствии объекта требованиям санитарного законодательства.
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2017-03-13 12:32:34
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