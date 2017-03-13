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В Иркутске пройдет первая мультимедийная выставка сибирского художника

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Иркутск. Сибирские новости - На подъеме интереса к мультимедийным проектам иркутская «Галерея В. Бронштейна» организовала интерактивную выставку, посвященную творчеству известного иркутского живописца Николая Вершинина. Экспозиция «Ангел в моем саду» будет работать с 18 марта по 8 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Николай Вершинин родился в 1957 году в Амурской области, окончил Иркутское художественное училище. В 1989 году стал членом Союза художников России. С 1987 года участвовал в городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных выставках. Творчество Н. Вершинина многогранно и противоречиво. Его картины глубоко психологичны, полны внутренней драматургии, будь это портрет, пейзаж или даже натюрморт. Живопись художника - смелая, напряженная, выстроенная на противоречии цветов и нервной пластике линий, способна надолго приковать внимание зрителя.

Выставка «Ангел в моем саду» объединяет две значимые даты: шестьдесят лет со дня рождения Николая Вершинина и десять лет после смерти художника. Выдающийся мастер оставил после себя уникальное творческое наследие, часть которого будет представлена в новой экспозиции в виде мультимедийного проекта и живописных полотен. Формат данной выставки отличается от классической экспозиции. В выставочном пространстве, благодаря мультимедийным средствам визуализации, посетители смогут увидеть творчество мастера в контексте современных технологий. Такое решение одинаково понравится как взрослым, так и детям. Наибольшую часть выставки составляют работы 1990-х - 2000-х годов, из собрания «Галереи В. Бронштейна» и частных коллекций.

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2017-03-13 12:34:46




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