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Около 40 мероприятий пройдет в день рождения Валентина Распутина в Иркутской области
05:34 - Иркутск. Сибирские новости - Около 40 мероприятий пройдет 15 марта в день рождения известного иркутского …
Подрядчик переделает некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске до 10 мая
05:30 - Иркутск. Сибирские новости - Некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске должно …
С дорог Братска за неделю вывезено 3,4 тыс. куб. м снега
05:22 - Братск. Сибирские новости - С 6 по 12 марта с улиц и дорог Братска вывезено 3,4 тыс. куб. м снега, израсходовано …
Музей «Тальцы» приглашает на встречу весны
04:37 - Иркутск. Сибирские новости - Музей «Тальцы» приглашает младших школьников на культурно-просветительскую …
Сессия Законодательного Собрания пройдет в двухдневном режиме
12:51 - Иркутск. Сибирские новости - Сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет в два дня. В …
Р. Болотов: Для выполнения программ капремонта необходимо максимально привлекать местные ресурсы и организации
12:49 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы расширения количества квалифицированных подрядных организаций, включенных …
Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической выставке «Интурмаркет - 2017»
12:44 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической …
В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд
12:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею …
Власти Иркутской области: необходим контроль к доступу социально ориентированных НКО на рынок соцуслуг
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сформированы реестры некоммерческих организаций (НКО), …
В Иркутске пройдет первая мультимедийная выставка сибирского художника
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - На подъеме интереса к мультимедийным проектам иркутская «Галерея В. …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник днем мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, в западных и северных районах порывы до 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.
ОК РУСАЛ, сообщает о начале экспертизы грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку на реализацию проектов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей.