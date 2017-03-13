Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.03.2017, 05:37
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.13 (+59.13)
EUR 63.27 (+63.27)
10 CNY 85.58 (+85.58)
Информер праздники сегодня

Власти Иркутской области: необходим контроль к доступу социально ориентированных НКО на рынок соцуслуг

Фото: Иванна Обухович
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сформированы реестры некоммерческих организаций (НКО), в частности, молодежных и детских НКО, поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания, исполнителей общественно-полезных услуг. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по развитию гражданского общества Светлана Уралова на заседании Общественного совета при аппарате губернатора и правительства. В заседании приняли участие председатель общественного совета Виктор Спирин, руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов, начальник управления губернатора и правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, члены общественных советов при органах государственной власти, представители профильных министерств Иркутской области.

Главной темой для обсуждения стал вопрос участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. По словам С. Ураловой, в результате мониторинга, проведенного Общественным советом, наиболее востребованы социальные услуги, которые могут быть переданы социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также стационарные замещающие формы надомного соцобслуживания (услуги сиделки, няни, приемные семьи для пожилых граждан).

"Следующим этапом для некоммерческих организаций должен стать выход на рынок социальных услуг в регионе с финансированием из областного и муниципальных бюджетов. При увеличении доступа СО НКО на рынок предоставления соцуслуг улучшится их качество и доступность для населения, расширятся возможности выбора поставщика услуг, их вариативность", - отметила председатель комиссии.

Министерство экономического развития Иркутской области разрабатывает методические рекомендации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне. При этом в регионе необходимо развивать инфраструктуру поддержки сектора НКО. В настоящее время в регионе работает два ресурсных центра: в Иркутске и Ангарске. Также необходимо улучшить информирование некоммерческих организаций о том, как выйти на рынок социальных услуг. Члены Общественного совета предложили создать на базе библиотек в муниципальных образованиях Иркутской области консультационные пункты для поддержки и развития СО НКО.

"Задачи и вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, не должны превратиться в «общественную нагрузку», а требуют тщательного планирования, поэтапного достижения показателей и контроля. Министерству экономического развития Иркутской области будет дано поручение представить информацию о выполнении мероприятий «дорожной карты» по поддержке НКО. Методические рекомендации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне, разработанные минэкономом, мы с вами обсудим в ближайшее время", - подчеркнул Д. Чернышов.

Ссылки по теме:

2017-03-13 12:37:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!