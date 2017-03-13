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В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд. Глава города Дмитрий Бердников побывал на финальных играх, которые прошли на стадионе «Рекорд», участие в них приняли 24 команды. Глава города отметил, что в текущем году в Иркутске работало более 50 кортов, на которых в хоккей играют дворовые команды.

"Здесь собрались сильнейшие дворовые команды города. Именно из таких как вы и вырастают настоящие спортсмены, которые достигают вершин, добиваются высоких побед, - подчеркнул Д. Бердников. - Уверен, что впереди вас ждет большое будущее. Тем более что традиции хоккея с мячом сильны в нашем городе. И вы - достойная смена наших иркутских хоккеистов".

Команды-победители в каждой возрастной группе были награждены кубками, грамотами, медалями и призами.

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2017-03-13 12:42:40




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