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Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической выставке «Интурмаркет - 2017»

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Иркутск. Сибирские новости - Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической выставке «Интурмаркет - 2017», которая прошла в Москве с 11 по 13 марта. Туристический потенциал Иркутской области презентовали восемь туроператоров и Информационно-туристская служба города Иркутска. Участники представили наиболее интересные предложения по отдыху в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также на выставке прошла презентация реализуемого в Эхирит-Булагатском районе проекта этнопарка «Золотая Орда». В этнопарке с бурятским колоритом и традициями размещены резные юрты, гостиничный комплекс в национальном стиле, мастерские народных ремесел, спортивные площадки для стрельбы из лука.
По специальному приглашению организаторов «Интурмаркета» опытом по проведению событийных мероприятий поделились организаторы конкурса в Братске «Битва поваров». Напомним, этот конкурс стал победителем Национальной премии RussianEventAwards.

"Иркутская область традиционно организует на «Интурмаркете» объединенный стенд, привлекая крупные туристские организации региона. Выставка «Интурмаркет» собирает самых активных представителей туристической индустрии всей страны и выступает в качестве эффективной площадки для презентации и продвижения новых туристских программ и проектов", - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В рамках выставки состоялась встреча, посвященная социально ответственному туризму, на которой Е. Сливина и исполнительный директор АНО «Просветительский Центр «Международный Центр Ответственного Туризма» Наталия Дронова подписали соглашение о сотрудничестве. В преддверии Года экологии в Российской Федерации Иркутская область стала одним из первых регионов, поддержавших инициативы Международного Центра Ответственного Туризма.

"Заключение этого соглашения позволит дать новый толчок развитию социально-ответственного туризма в регионе, созданию новых рекреационных направлений", - подчеркнула Е. Сливина.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между агентством по туризму Иркутской области и ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», представляющим культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР», расположенный в Калужской области. Соглашение направлено на сотрудничество в сфере презентации туристического, исторического, этнографического потенциала Иркутской области на территории культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР».

В дни выставки состоялись семинар Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Ростуризма на тему «Шелковый Путь для регионов России» и Всероссийское совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма. Совещание прошло под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова. Обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке, развития отечественного туристско-рекреационного комплекса и повышения качества туристских услуг, продвижения национального турпродукта, совершенствования механизмов защиты туристов и обеспечения стабильности функционирования туристского рынка.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» ориентирована на профессионалов туристского бизнеса и направлена на установление прямых деловых контактов между российскими и зарубежными участниками. В выставке приняли участие представители 81 региона России и 12 стран.

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2017-03-13 12:44:52




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