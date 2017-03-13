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Р. Болотов: Для выполнения программ капремонта необходимо максимально привлекать местные ресурсы и организации

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Иркутск. Сибирские новости - Вопросы расширения количества квалифицированных подрядных организаций, включенных в областной реестр для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД). рассмотрели сегодня на совещании члены правительства Иркутской области и специалисты-проектировщики.

Заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов отметил, что в настоящее время в реестр квалифицированных подрядных организаций внесено недостаточное количество подрядчиков для выполнения намеченных на текущий год планов по оценке технического состояния и проектированию капремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов. Результаты неоднократно проведенных предварительных отборов выявляют низкую заинтересованность подрядчиков по данным электронных аукционов.

По словам Р. Болотова, в течение 30 лет каждый год на капремонт МКД будет выделяться не менее 2 млрд руб. Эти средства могут обеспечить работой большое количество людей и предприятий на территории Иркутской области.

"Для выполнения программ капитального ремонта мы должны максимально привлекать квалифицированные местные трудовые ресурсы и организации: строительные, проектировочные, контрольные - это поможет решать вопросы занятости населения региона и увеличения доходов территорий", - подчеркнул Р. Болотов.

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2017-03-13 12:49:15




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