Около 40 мероприятий пройдет в день рождения Валентина Распутина в Иркутской области

05:34 - Иркутск. Сибирские новости - Около 40 мероприятий пройдет 15 марта в день рождения известного иркутского …

Подрядчик переделает некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске до 10 мая

05:30 - Иркутск. Сибирские новости - Некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске должно …

С дорог Братска за неделю вывезено 3,4 тыс. куб. м снега

05:22 - Братск. Сибирские новости - С 6 по 12 марта с улиц и дорог Братска вывезено 3,4 тыс. куб. м снега, израсходовано …

Музей «Тальцы» приглашает на встречу весны

04:37 - Иркутск. Сибирские новости - Музей «Тальцы» приглашает младших школьников на культурно-просветительскую …

Сессия Законодательного Собрания пройдет в двухдневном режиме

12:51 - Иркутск. Сибирские новости - Сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет в два дня. В …

Р. Болотов: Для выполнения программ капремонта необходимо максимально привлекать местные ресурсы и организации

12:49 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы расширения количества квалифицированных подрядных организаций, включенных …

Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической выставке «Интурмаркет - 2017»

12:44 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Иркутской области приняли участие в XII Международной туристической …

В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд

12:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске завершились соревнования на Кубок мэра Иркутска по мини-хоккею …

Власти Иркутской области: необходим контроль к доступу социально ориентированных НКО на рынок соцуслуг

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сформированы реестры некоммерческих организаций (НКО), …

В Иркутске пройдет первая мультимедийная выставка сибирского художника

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - На подъеме интереса к мультимедийным проектам иркутская «Галерея В. …