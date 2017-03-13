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Сессия Законодательного Собрания пройдет в двухдневном режиме

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет в два дня. В повестку 48-й сессии, которая состоится 15 и 16 марта, включен 31 вопрос.

15 марта сессия начнется в 14:00. Это связано с участием парламентариев в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения Валентина Распутина. В частности, в 11:00 состоится панихида в Знаменском женском монастыре и возложение цветов на могилу Валентина Григорьевича, а в 12:00 будет открыта мемориальная доска на доме, в котором жил и работал писатель.

В первый день сессии депутаты рассмотрят основной блок вопросов. Одним из важнейших вопросов сессии станет принятие изменений в закон об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По словам на коллегии председателя ЗС Сергея Брилки, на профильных комитетах депутаты совместно с правительством провели большую работу по подготовке этих изменений, общий объем дополнительных доходов региона, которые предлагается распределить, составляет около 18,4 млрд руб.

В рамках сессии будет представлен отчет начальника ГУ МВД РФ по Иркутской области Андрея Калищука, а также отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Иркутской области Виталия Шубы.

Депутаты также рассмотрят ряд законопроектов в сфере здравоохранения и социальной защиты, проект закона «О поправках к Уставу Иркутской области», внесенный группой депутатов и касающийся совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки. Особое внимание будет уделено информации о деятельности АО «Корпорация развития Иркутской области» и информации по депутатскому запросу «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области по реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО «Международный «Аэропорт Иркутск».

Кроме того, в повестку заседания включен проект постановления о поддержке разработанного Иркутским государственным университетом проекта программы развития опорного университета. Как сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, письмо с просьбой поддержать проект программы было направлено ректором ИГУ Александром Аргучинцевым. Предварительно вопрос будет рассмотрен на заседании комитета 14 марта, содокладчиком по нему выступить ректор вуза. Председатель СЗ С. Брилка высказал намерение оказать поддержку в этом вопросе.

Во второй день сессии, 16 марта, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в сфере природопользования, управления государственной собственностью и экономической политики, а также касающихся государственного строительства и вопросов местного самоуправления. Кроме того, пройдет правительственный час «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, направленных на повышение эффективности расходования средств областного бюджета». С ежегодным посланием о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики в рамках сессии Законодательного Собрания выступит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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2017-03-13 12:51:12




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