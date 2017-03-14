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Музей «Тальцы» приглашает на встречу весны

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Иркутск. Сибирские новости - Музей «Тальцы» приглашает младших школьников на культурно-просветительскую программу, посвященную встрече весны с 25 по 31 марта.

Дети узнают как этот праздник проходил в старину, какие проводили весенние обряды и забавы. Для участников программы подготовлены кроссворды о весне, конкурсы загадок, мастер-классы по изготовлению «Птицы счастья».

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2017-03-14 04:37:59




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