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С дорог Братска за неделю вывезено 3,4 тыс. куб. м снега

Фото: Сибновости
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Братск. Сибирские новости - С 6 по 12 марта с улиц и дорог Братска вывезено 3,4 тыс. куб. м снега, израсходовано свыше 260 куб. м противоголрледного материала. Об этом сообщает комитет ЖКХ администрации Братска. По данным МБУ «Дорожная служба города Братска», на минувшей неделе в городе ежедневно было задействовано до 50 единиц техники.

В течение недели МБУ «Дорожная служба города Братска» во всех округах города проводила работы по очистке и подсыпке дорог противогололедным материалом и вывозу снега. Кроме того, проводились подметание и очистка от снега тротуаров и пешеходных зон, заездных карманов остановок общественного транспорта, а также очистка от наледи и снега ливневых решеток и другие работы.

В Центральном круге работами по очистке дорог и вывозу снега охвачены улицы Бурлова, территория 26-го микрорайона, переулок Безымянный, ряд улиц частного сектора.

В Падунском округе очистка тротуаров от снега и шуги проводится по улицам Пролетарская, переулкам Дубынинский и Лазурный. Чистка от снежного наката и сдвиг валов осуществляется по улицам Наймушина и Студенческая.

В Правобережном округе идут работы по очистке тротуаров и вывозу снега по улицам Гайнулина, Ангарская, Горького.

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2017-03-14 05:22:22




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