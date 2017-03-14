Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.03.2017, 05:37
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.13 (+59.13)
EUR 63.27 (+63.27)
10 CNY 85.58 (+85.58)
Информер праздники сегодня

Подрядчик переделает некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске до 10 мая

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Некачественное дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске должно быть переделано за счет подрядной организации до 10 мая. Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе рабочего выезда по городу. Напомним, в октябре 2016 года на Байкальская от остановки «Диагностический центр» до развязки плотины ГЭС проводилась битумно-минеральная обработка слоя износа асфальта, однако уже в феврале текущего года на дорожном покрытии появились дефекты. Проведение лабораторных исследований показало, что была нарушена технология производства смеси.

"Необходимо перед укладкой проверить в лаборатории состав, которым будете обрабатывать дорогу, чтобы не было таких ситуаций. Ремонт дороги должен быть проведен максимально быстро и качественно", - подчеркнул Д. Бердников.

Генеральный директор ООО «ИркутскДорСтрой» Вадим Станкевич отметил, что его организация, выступавшая подрядчиком, готова провести ремонт дороги в рамках гарантийных обязательств в обозначенный срок. Глава города также дал поручение комитету городского обустройства тщательно следить за ходом работ.

Ссылки по теме:

2017-03-14 05:30:24




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!