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Росавиация утвердила объем субсидированных перевозок на Дальний Восток

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Москва. Сибирские новости - Осуществлять полеты по субсидируемым рейсам с 1 апреля по 31 октября 2017 года будут 10 российских авиаперевозчиков. Льгота будет предоставляться по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Например, из Иркутска в Санкт-Петербург стоимость перелета составит 6,3 тыс. руб.

На Дальний Восток по специальному тарифу планируется перевезти 447 тыс. пассажиров, на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 млрд руб. Выполнять рейсы будут авиакомпании «Аэрофлот», «АЛРОСА», «ВИМ-АВИА», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

Дополнительно полеты будут совершаться по 6 направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей во «Всероссийский детский центр «Океан».

Напомним, билет по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ до 23 лет; женщины и мужчины старше 55 лет и 60 лет соответственно; инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

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2017-03-14 11:30:07




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