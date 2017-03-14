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Иркутск показал высокий результат в математической контрольной «Что и требовалось доказать»

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Иркутск. Сибирские новости - В субботу, 11 марта, Яндекс в третий раз провел контрольную по математике «Что и требовалось доказать». В ней приняли участие 137 иркутян. Пятерки получили 32% участников - они решили не менее девяти задач из десяти. Еще 16% получили четверки, а 31% - тройки. Среди крупных российских городов, где участников было не менее ста, Иркутск показал высокий результат и по доле отличников занял 2 место из 21.

Всего в контрольной приняли участие 21,3 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Справились с работой 66% участников: на тройку ее написали 25%, на четверку - 19%, а 22% получили отлично. Половина отличников нашли верные решения всех десяти задач. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились - тогда пятерки получили лишь 13% участников.

На выполнение контрольной отводился час, но большинство участников закончили ее быстрее. Отличникам понадобилось 34 минуты, а хорошисты и троечники думали над решениями в среднем чуть больше 40 минут.
Мужчин среди участников было на 35% больше, чем женщин. Справлялись с заданиями мужчины и женщины примерно одинаково: на пятерки и четверки контрольную написали 43% мужчин и 40% женщин.

Среди крупных российских городов, где участников было не менее ста, лучшие результаты (помимо Иркутска) в Петрозаводске и Тюмени - отличников там оказалось 30 - 32%. Лидеры среди городов-миллионников: Казань, Уфа и Красноярск. В 2016 году места распределились иначе - в первой тройке тогда были Нижний Новгород, Волгоград и Челябинск.

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2017-03-14 11:32:13




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