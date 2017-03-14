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За два месяца потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,6%

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область - единственный сибирский регион, где в феврале зафиксирована дефляция на потребительском рынке, цены на все товары и услуги в среднем в сравнении с предыдущим месяцем снизились на 0,1%. Это произошло за счет непродовольственных товаров, подешевевших за месяц на 0,5%, сообщает Иркутскстат.

В целом за два месяца (в феврале по сравнению с декабрем прошлого года) потребительские цены в регионе выросли на 0,6%. Такой же рост отмечается в Омской области и Алтайском крае. Чуть ниже уровень инфляции в Красноярском крае, Кемеровской области, республиках Алтай и Хакасия (индекс 100,3 - 100,4%). Более заметно выросли цены в Бурятии, Тыве, Забайкальском крае, Новосибирской и Томской областях (100,7 - 101%).

Во многих регионах Сибирского федерального округа наибольший рост цен произошел на алкогольные напитки.

А где-то локомотивом инфляции послужили продукты питания (Забайкальский край, Омская область), услуги (Бурятия) или товары непродовольственной группы (Тыва). В Иркутской области алкоголь и услуги стали дороже, чем в декабре, на 1,6%, продукты и непродовольственные товары - на 0,2 - 0,3%.

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2017-03-14 11:35:20




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