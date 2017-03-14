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Новый автобусный маршрут № 17 появился в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Новый автобусный маршрут № 17 «м/р Солнечный - ул. Ширямова - Аэропорт - ул. Советская - ул. Депутатская - м/р Солнечный» появился в Иркутске. В декабре прошлого года управление транспорта комитета городского обустройства администрации города разместило извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту № 17 в Иркутске 10 автобусами малого класса. По результатам проведения открытого конкурса был определен победитель: ИП Лавриненко. Предпринимателю было выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута.

Путь следования маршрута: ул. Ржанова, проспект им. Жукова, ул. Ширямова, ул. Советская, ул. Депутатская, ул. Дыбовского, ул. Байкальская, ул. Ржанова.

Остановочные пункты: Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба», Проспект им. Г.К. Жукова, м/р Байкальский, Релейный завод, ВСЭМ, Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403ГА, Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа №23, ул. Омулевского, ул. 1-я Советская, ул. Трилиссера, ул. Пискунова, ул. Депутатская, ул. 30-й Дивизии, ул. Станиславского, Транспортная, м/р Байкальский, ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа № 22, Лодочная.

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2017-03-14 11:41:25




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