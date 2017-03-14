Сессия Заксобрания рассмотрит вопрос поддержки ИГУ в конкурсе на опорный университет

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по социально-культурному законодательству, которое …

План тушения лесных пожаров утвердили в Иркутской области

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Сводный план по тушению лесных пожаров утвердили в Иркутской области по …

«ИрАэро» открывает перелеты в Санкт-Петербург

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейсы по новым направлениям, …

Прочистка ливневой канализации началась в Тулуне

11:57 - Тулун. Сибирские новости - Прочистка системы ливневой канализации и водопропускных труб от скопившегося …

Сергей Левченко: Практически все поручения по Посланию 2016 года правительством региона выполнены

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко 16 марта представит Послание о положении дел …

Безлимитный проезд действует в трамваях Ангарска для льготников со второй половины месяца

11:46 - Ангарск. Сибирские новости - Начиная с 16 числа и до конца каждого месяца, по истечению 30 поездок, предусмотренных …

Новый автобусный маршрут № 17 появился в Иркутске

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Новый автобусный маршрут № 17 «м/р Солнечный - ул. Ширямова - Аэропорт …

За два месяца потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,6%

11:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область - единственный сибирский регион, где в феврале зафиксирована …

Иркутск показал высокий результат в математической контрольной «Что и требовалось доказать»

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - В субботу, 11 марта, Яндекс в третий раз провел контрольную по математике …

Росавиация утвердила объем субсидированных перевозок на Дальний Восток

11:30 - Москва. Сибирские новости - Осуществлять полеты по субсидируемым рейсам с 1 апреля по 31 октября 2017 …