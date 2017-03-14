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Безлимитный проезд действует в трамваях Ангарска для льготников со второй половины месяца

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - Начиная с 16 числа и до конца каждого месяца, по истечению 30 поездок, предусмотренных региональным законодательством, льготники Ангарска смогут ездить в трамваях бесплатно неограниченное число раз. В настоящее время они пополняют баланс на 30 поездок на своем электронном проездном.

По сообщению администрации городского округа, с наступлением второй половины месяца у льготников появляется возможность передвигаться на трамвае столько раз, сколько им необходимо. Предъявив кондуктору имеющийся единый социальный проездной билет с нулевым балансом, пассажир получит отрывной талон, который нужно будет сохранять до конца поездки.

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2017-03-14 11:46:31




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