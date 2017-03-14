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Сергей Левченко: Практически все поручения по Посланию 2016 года правительством региона выполнены

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко 16 марта представит Послание о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в 2017 году. Сегодня глава региона заслушал отчет председателя правительства региона Александра Битарова об исполнении поручений Послания, прозвучавшего в 2016 году.

Напомним, перечень поручений по реализации предыдущего послания губернатора был подготовлен в мае прошлого года. В документе обозначались исполнители поставленных задач, а также сроки выполнения поручений. Большой блок касался экономического развития региона, лесного комплекса. В перечень поручений вошли также вопросы социального блока, строительной отрасли, капитального ремонта многоквартирных домов и ряд других.

"В конце 2015 года в Иркутской области сложилась непростая ситуация с бюджетным финансированием всех обязательств, - напомнил С. Левченко. - Поэтому был подготовлен и утвержден антикризисный план, по которому мы работали весь прошлый год. Что сделано?".

"Работа правительства складывалась на основании тех поручений, которые были обозначены в Послании. Следует отметить, что правительство сработало удовлетворительно: бюджет области по итогам 2016 года был одним из лучших в России и Сибирском Федеральном округе", - сообщил А. Битаров.

Ведется активная работа по улучшению бизнес-климата региона, в частности, создан проектный офис. В настоящее время идет процедура регистрации в минюсте РФ регионального фонда развития промышленности. Фондом уже в текущем году будут предоставляться займы на реализацию инвестиционных проектов в промышленности по ставке 5% годовых.

Проведена ревизия инвестпроектов, принят ряд нормативных актов, в том числе по налоговым преференциям для резидентов индустриальных (промышленных) парков, технопарков в области, а также о деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). "Конечно, нельзя сказать, что проведенная работа достаточна, незначительное количество новых предприятий на территории опережающего развития в Усолье-Сибирском как раз об этом и говорит, - отметил глава правительства. - Эту работу необходимо продолжать".

Значительная часть поручений касалась лесного комплекса. Ведется работа по предотвращению незаконных оборота и заготовки древесины. В 2017 году в регионе начнется реализация пилотного проекта по маркировке древесины, уже разработана «дорожная карта» по внедрению в Иркутской области пилотного проекта шифрования (чипирования) круглых лесоматериалов. Для повышения доходной части бюджета правительством ведется работа с лесопользователями по увеличению налоговой отдачи на 1 куб. м заготовленной древесины.

Что касается газификации, то предложения правительства Иркутской области по развитию газохимических производств в формате «дорожной карты» направлены в минэкономразвития России. Документ включает комплекс поэтапных мероприятий, в том числе содержит предложения по проектированию и строительству магистрального газопровода «Ковыкта - Саянск - Иркутск» и созданию и развитию газохимических производств разной степени технологического передела.

Глава правительства сообщил также о том, что предпринято в сфере жилищного строительства. В частности, утвержден комплекс мер по увеличению объемов строительства на территории Иркутской области жилья экономического класса на 2016 - 2020 годы. Сейчас в регионе реализуются 11 проектов по возведению такого жилья в городах Иркутск, Ангарск, Саянск, Шелехов, Братск, Усть-Кут, поселках Маркова и Мамоны, в рамках которых планируется ввести в эксплуатацию 286 тыс. кв. м.

Также в отчете прозвучали данные о выполнении поручений по сельскому хозяйству, туризму, образованию, здравоохранению и другим направлениям.

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2017-03-14 11:48:42




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