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Прочистка ливневой канализации началась в Тулуне

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Тулун. Сибирские новости - Прочистка системы ливневой канализации и водопропускных труб от скопившегося за зиму снега и мусора началась в Тулуне. В минувший понедельник работы проводились по улице Мира и 19-го Партсъезда. Также по поручению главы города состояния ливневки будет проверено на перекрестке Володарского - Виноградова, улицах Луговая и Типографская, где нередко возникает опасность подтопления.

По сообщению администрации города, после схода снега будет объявлен традиционный месячник по санитарной очистке, пройдет общегородской субботник, а также ряд мероприятий, намеченных в рамках Года экологии.

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2017-03-14 11:57:21




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