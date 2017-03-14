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«ИрАэро» открывает перелеты в Санкт-Петербург

Фото: Юрий Шелухов
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Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейсы по новым направлениям, а также дополняет ряд направлений на летний период 2017 года. По сообщению предприятия, с июня авиакомпания будет выполнять авиарейсы из Иркутска, Омска, Барнаула и Кемерово в курортные города Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик.

Кроме того, с 6 апреля открываются новые направления в Москву и Санкт-Петербург из Иркутска и Барнаула.
Перелеты будут выполняться российскими современными самолетами Sukhoi Superjet 100 и CRJ-200.

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2017-03-14 11:59:17




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