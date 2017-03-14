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Сессия Заксобрания рассмотрит вопрос поддержки ИГУ в конкурсе на опорный университет
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по социально-культурному законодательству, которое …
План тушения лесных пожаров утвердили в Иркутской области
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Сводный план по тушению лесных пожаров утвердили в Иркутской области по …
«ИрАэро» открывает перелеты в Санкт-Петербург
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейсы по новым направлениям, …
Прочистка ливневой канализации началась в Тулуне
11:57 - Тулун. Сибирские новости - Прочистка системы ливневой канализации и водопропускных труб от скопившегося …
Сергей Левченко: Практически все поручения по Посланию 2016 года правительством региона выполнены
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко 16 марта представит Послание о положении дел …
Безлимитный проезд действует в трамваях Ангарска для льготников со второй половины месяца
11:46 - Ангарск. Сибирские новости - Начиная с 16 числа и до конца каждого месяца, по истечению 30 поездок, предусмотренных …
Новый автобусный маршрут № 17 появился в Иркутске
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Новый автобусный маршрут № 17 «м/р Солнечный - ул. Ширямова - Аэропорт …
За два месяца потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,6%
11:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область - единственный сибирский регион, где в феврале зафиксирована …
Иркутск показал высокий результат в математической контрольной «Что и требовалось доказать»
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - В субботу, 11 марта, Яндекс в третий раз провел контрольную по математике …
Росавиация утвердила объем субсидированных перевозок на Дальний Восток
11:30 - Москва. Сибирские новости - Осуществлять полеты по субсидируемым рейсам с 1 апреля по 31 октября 2017 …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в ночь на среду местами по Иркутской области небольшой, днем — небольшой и умеренный снег и мокрый снег, в южных районах ночью без осадков. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных, северных районах на западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.
ОК РУСАЛ, сообщает о начале экспертизы грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку на реализацию проектов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей.