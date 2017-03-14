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План тушения лесных пожаров утвердили в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Сводный план по тушению лесных пожаров утвердили в Иркутской области по всем 37 лесничествам. Совместно со службой гостехнадзора региона проведена первая проверка готовности 900 единиц самоходной техники, включенной в планы тушения. До начала пожароопасного сезона будет проведено еще две полные совместные проверки всех арендаторов лесных участков.

По сообщению правительства региона, областным автономным учреждениям выданы государственные задания на проведение в 2017 году профилактических противопожарных мероприятий. Так, должно быть построено 974 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, около 2 тыс. км таких дорог предстоит реконструировать. Протяженность прочистки просек, противопожарных полос и их обновление составит более 3 тыс. км.

Значительно увеличится по сравнению с прошлым годом количество летных часов авиационной техники, задействованной в мониторинге лесопожарной обстановки и тушении очагов горения. Уже в начале пожароопасного сезона налет планируется увеличить до 1,8 тыс. часов. (в прошлом году было 1,564 тыс.).

По поручению главы региона особое внимание будет уделено подготовке необходимых запасов горюче-смазочных материалов для наземной и авиационной техники: на аэродромах, в местах маневрирования пожарно-химических станций и самоходной техники арендаторов.

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2017-03-14 12:02:45




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