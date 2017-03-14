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Сессия Заксобрания рассмотрит вопрос поддержки ИГУ в конкурсе на опорный университет

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Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по социально-культурному законодательству, которое прошло в областном парламенте 14 марта, депутаты рассмотрели проект постановления «О поддержке разработанного ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» проекта программы развития опорного университета». Председатель комитета Ирина Синцова рассказала, что 22 февраля Минобрнауки РФ объявило конкурс на создание опорных вузов. В Законодательное Собрание поступило письмо ректора ИГУ Александра Аргучинцева с просьбой выразить поддержку вузу от областного парламента. «Законодательное Собрание очень внимательно относится к теме высшего образования в Иркутской области, и уже участвовало в разрешении ряда проблем высшей школы», - напомнила И. Синцова.

А. Аргучинцев, выступая на заседании комитета, рассказал, что по числу студентов-очников после присоединения ВСГАО и бывшего ИГЛУ Иркутский госуниверситет занял лидирующую позицию. В университете, в отличие от многих других вузов, растет число бюджетных мест: в этом году предусмотрено 2,2 тыс. бюджетных мест. На 30% выросло число абитуриентов, которые предоставили оригиналы документов сразу при поступлении в ИГУ, в 2 раза вырос коммерческий набор. Ректор также рассказал о грантах, полученных университетом, о международном сотрудничестве с другими вузами, благодаря которому студенты ИГУ могут также получить диплом иностранного вуза. Среди планов по развитию ИГУ - модернизация образовательной деятельности, в первую очередь, педагогического и лингвистического направлений, инновационная деятельность, в том числе в сфере экологии и микробиологии, исследования Байкала, развитие кадрового потенциала, модернизация системы управления и многое другое. Что касается общего количества вузов, которым будет присвоен статус опорных по итогам конкурса, ректор отметил, что официальной информации нет, но, по его мнению, опорными станут еще 8 - 9 вузов вдобавок к уже имеющимся 11-ти.

И. Синцова задала вопрос о создании в ИГУ условий для обучения маломобильных групп граждан. А. Аргучинцев ответил, что вуз работает по трем направлением: развитие дистанционного обучения, модернизация материально-технической базы, разработка специально ориентированных проектов. Олег Тюменев попросил оценить шансы ИГУ на получения статуса опорного вуза по итогам конкурса. А. Аргучинцев отметил, что учитывая достаточно высокие показатели по различным критериям, установленным министерством образования РФ, ИГУ имеет достаточно высокие шансы. Депутат Законодательного Собрания, ректор Братского государственного университета Сергей Белокобыльский рассказал, что встречался с председателем Союза ректоров Иркутской области Андреем Хоменко, который также выразил поддержку ИГУ в качестве опорного вуза. И. Синцова отметила, что Иркутскому государственному университету удалось за короткий срок провести сложную работу по присоединению Евразийского лингвистического института - филиала Московского государственного лингвистического университета (бывшего Иркутского государственного лингвистического университета), обеспечив соблюдение интересов преподавательского состава и студентов.

По итогам обсуждения члены комитета единогласно одобрили постановление «О поддержке разработанного ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» проекта программы развития опорного университета», а также текст соответствующего письма в адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Рекомендации комитета будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания 15 марта.

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2017-03-14 12:06:36




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