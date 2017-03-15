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Дмитрий Бердников обратился к министру образования РФ с просьбой поддержать заявку ИГУ в конкурсе опорных университетов

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Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников направил письмо министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой поддержать заявку Иркутского государственного университета в конкурсе опорных университетов. Глава города отметил, что в ИГУ сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный, научно-образовательный и инновационный потенциал.

Администрация Иркутска тесно сотрудничает со старейшим классическим университетом Сибири, основанным в 1918 году и осуществляющим подготовку кадров для региона по широкому спектру математических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Кроме того, университет играет роль важного градообразующего комплекса Иркутска, существенно влияющего на социально-экономическое развитие города.

"Заявленный проект программы развития университета соответствует целям и задачам стратегии развития города Иркутска на период до 2030 года. В частности, большое значение для центра Восточной Сибири имеют проекты развития инновационного и социального предпринимательства, внедрения экологически чистых технологий, программы подготовки и переподготовки управленческих кадров и многие другие", - отметил Дмитрий Бердников.

Как сообщалось ранее, Иркутский государственный университет планирует участвовать в конкурсе по созданию опорных вузов. Во время первого этапа конкурса в 2016 году в ИГУ была сформирована рабочая группа, которая по-прежнему действует. «Заявка формируется согласно требованиям конкурса. Срок подачи заявок по условиям конкурса - до 20 марта», - сообщили «Сибирским новостям» в ИГУ.

В заявке должно быть отражено обеспечение софинансирования от региона, из собственных средств вуза или других источников в размере не менее 20%. В отличие от первого этапа конкурса объединение вузов не требуется.

Напомним, для допуска к участию в конкурсе заявка, кроме прочего, должна содержать проект программы развития опорного университета, отражающей модернизацию по ряду основных направлений деятельности. В случае победы в конкурсе, вуз будет обязан в течение трех месяцев разработать и представить в минобрнауки России программу развития опорного университета сроком на пять лет.

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2017-03-15 06:41:00




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