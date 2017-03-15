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Прием граждан по личным вопросам пройдет в Правобережном округе 15 марта

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках проекта «Открытая мэрия» 15 марта пройдет прием жителей Правобережного округа по личным вопросам. С 17:00 до 19:00 часов в школе № 50 (м-н Топкинский, 42) жителей примет заместитель мэра - глава Правобережного округа города Иркутска Юлия Гордина.

Запись на прием будет производиться 15 марта по этому же адресу с 16:30.

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2017-03-15 06:51:43




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