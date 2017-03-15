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Иркутская область присоединяется к "Этномиру"
08:38 - Иркутск. Сибирские новости - Агентство по туризму Иркутской области и культурно-образовательный центр …
В Иркутске благоустроят фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу
08:35 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Иркутске благоустроят …
Сельхозпроизводители Иркутской области могут получить бюджетные субсидии в области растениеводства
08:30 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 апреля 2017 года …
В Иркутской области объявлен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным НКО
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство культуры и архивов Иркутской области объявило конкурс на предоставление …
Активисты ОНФ представили в северных городах Иркутской области проект по формированию комфортной городской среды
07:33 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской …
Особый противопожарный режим начал действовать на территории Иркутской области
07:28 - Иркутск. Сибирские новости - Особый противопожарный режим действует на территории Иркутской области с …
Ледовые переправы начали закрывать в Иркутской области
07:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Боханском районе на реке Ангаре 14 марта закрыта ледовая переправа «Каменка …
Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле
07:09 - Москва. Сибирские новости - Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно …
Губернатор Сергей Левченко подписал письмо в поддержку ИГУ
06:55 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал письмо на имя министра …
Иркутская гимнастка Екатерина Веденеева стала бронзовым призером чемпионата России
06:53 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, днем небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных, северных районах на западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.