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Иркутская гимнастка Екатерина Веденеева стала бронзовым призером чемпионата России

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 9 по 12 марта в Пензе.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Е. Веденеева стала третьей в упражнении с мячом, набрав 18,900 балла. Первое место в этом упражнении заняла Арина Аверина, набрав 19,350 балла. Второе место - у Екатерины Селезневой (19,000). В многоборье на чемпионате России Екатерина Веденеева стала пятой.

Спортсменка занимается в спортивно-оздоровительном центре «Иркут - Зенит» у тренера Елены Дрожановой.

Следующим стартом для Екатерины станет участие в Международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет с 29 марта по 3 апреля в Бухаресте (Румыния).

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2017-03-15 06:53:36




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