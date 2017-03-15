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Губернатор Сергей Левченко подписал письмо в поддержку ИГУ

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал письмо на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой в поддержку Иркутского государственного университета (ИГУ) для участия в конкурсе на создание опорного вуза.

«Правительство Иркутской области, научное и педагогическое сообщество региона выражают поддержку участию Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования на финансирование программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета», - говорится в обращении.

В письме отмечено, что в 2018 году Иркутский государственный университет отметит столетний юбилей. Он уже стал региональным опорным вузом, к которому в 2014 году была присоединена Восточно-Сибирская государственная академия образования, в 2016 году завершился процесс присоединения к университету Евразийского лингвистического института в городе Иркутске.

«Прошу Вас, уважаемая Ольга Юрьевна, поддержать заявку старейшего университета Сибири в конкурсном отборе опорных вузов. Убежден в том, что реализация программы развития университета будет существенным вкладом в социально-экономическое развитие Байкальского региона», - подчеркнул в письме губернатор.
В настоящее время письмо направлено в Иркутский государственный университет.

Напомним, согласно положению, утвержденному в министерстве образования и науки Российской Федерации 17 февраля 2017 года, срок окончания приема заявок 10:00 20 марта текущего года. Срок проведения оценки заявок на участие в конкурсе и подведение итогов - 15 апреля.

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2017-03-15 06:55:20




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