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Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле
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Москва. Сибирские новости - Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле. О работе над документом рассказал на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Николай Николаев.
"Через месяц Правительством должен быть принят паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны". Через месяц!!! Важнейший проект, который ждут и жители Иркутской области и Бурятии, и вся страна, так как Байкал - это, без преувеличения, национальное достояние.
Несомненно, что реализация проекта потребует определенного уточнения законодательства. Именно поэтому на площадке нашего Комитета провели круглый стол, на котором заслушали представителей Правительства о ходе подготовки паспорта проекта.
Честно говоря, ощущение, что сдавать документ предстоит в апреле следующего года, а не этого - большое количество вопросов пока не проработаны совершенно. Например, вопросы энергетики, транспорта и дорожного строительства. Росреестр, как оказалось, вообще не был приглашен к работе, хотя одни из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются жители береговой зоны Байкала, - проблемы с регистрацией собственности, прежде всего на землю.
Единственный раздел, который имеет ответы на все вопросы - это развитие туризма. И хотя наведение порядка в этой области очень важно для прибайкальских территорий, но поручение Президента направлено не на развитие туризма - не это является целью приоритетного проекта, а "...сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера Байкал...", - отметил Н. Николаев.
По его словам, вызывают вопросы и некоторые предложения по законодательным инициативам, которые были представлены в записке Аналитического центра при Правительстве РФ. "Например, предложение дать разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства - прямо на Байкальской природной территории. Во-первых, любая такая добыча - это изменение ландшафта, не говоря уж о том, что создание карьеров не будет способствовать сохранению уникальной экосистемы Байкала", - подчеркнул депутат.
Он высказал надежду, что замечания, которые высказали депутаты, будут услышаны. Следующая подобная встреча для работы надо документом запланирована через месяц, чтобы обсудить паспорт проекта еще до утверждения Правительством.
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2017-03-15 07:09:59
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