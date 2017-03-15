Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 15.03.2017, 08:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.95 (-0.18)
EUR 62.74 (-0.52)
10 CNY 85.28 (-0.31)
Информер праздники сегодня

Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле. О работе над документом рассказал на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Николай Николаев.

"Через месяц Правительством должен быть принят паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны". Через месяц!!! Важнейший проект, который ждут и жители Иркутской области и Бурятии, и вся страна, так как Байкал - это, без преувеличения, национальное достояние.

Несомненно, что реализация проекта потребует определенного уточнения законодательства. Именно поэтому на площадке нашего Комитета провели круглый стол, на котором заслушали представителей Правительства о ходе подготовки паспорта проекта.

Честно говоря, ощущение, что сдавать документ предстоит в апреле следующего года, а не этого - большое количество вопросов пока не проработаны совершенно. Например, вопросы энергетики, транспорта и дорожного строительства. Росреестр, как оказалось, вообще не был приглашен к работе, хотя одни из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются жители береговой зоны Байкала, - проблемы с регистрацией собственности, прежде всего на землю.

Единственный раздел, который имеет ответы на все вопросы - это развитие туризма. И хотя наведение порядка в этой области очень важно для прибайкальских территорий, но поручение Президента направлено не на развитие туризма - не это является целью приоритетного проекта, а "...сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера Байкал...", - отметил Н. Николаев.

По его словам, вызывают вопросы и некоторые предложения по законодательным инициативам, которые были представлены в записке Аналитического центра при Правительстве РФ. "Например, предложение дать разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства - прямо на Байкальской природной территории. Во-первых, любая такая добыча - это изменение ландшафта, не говоря уж о том, что создание карьеров не будет способствовать сохранению уникальной экосистемы Байкала", - подчеркнул депутат.

Он высказал надежду, что замечания, которые высказали депутаты, будут услышаны. Следующая подобная встреча для работы надо документом запланирована через месяц, чтобы обсудить паспорт проекта еще до утверждения Правительством.

Ссылки по теме:

2017-03-15 07:09:59




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!