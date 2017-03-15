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Ледовые переправы начали закрывать в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Боханском районе на реке Ангаре 14 марта закрыта ледовая переправа «Каменка - Свирск». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, в связи с завершением эксплуатации данной ледовой трассы выполнены все необходимые работы для обеспечения требований безопасности. Демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовой переправе, на съездах возведены снежные валы, препятствующие выезду на лед. Также произведено чернение льда на расстоянии 100 метров от левого и правого берега для скорейшего разрушения льда.

Всего на 14 марта в регионе действует 50 ледовых переправ в 19 районах.

Сотрудники ГИМС и специалисты дорожных служб убедительно просят водителей быть предельно внимательными на ледовых дорогах, обращать внимание на дорожные знаки с указанием допустимой нагрузки на лед, соблюдать правила безопасности при движении.

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2017-03-15 07:17:28




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