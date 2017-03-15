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Особый противопожарный режим начал действовать на территории Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Особый противопожарный режим действует на территории Иркутской области с 15 марта до 1 июня 2017 года. Это связано с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения жизнедеятельности населения Иркутской области.

На период действия данного режима устанавливается запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Исключение составляют случаи, связанные с использованием лесов на основании заключенных госконтрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, в том числе связанных с проездом в оздоровительные учреждения и туристические базы.

Также запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти Иркутской области, а также на землях особо охраняемых природных территорий. Исключение составляют работы, проводимые специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Согласно п. 3 ст. 8.32. КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру - 101.

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2017-03-15 07:28:12




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