Активисты ОНФ представили в северных городах Иркутской области проект по формированию комфортной городской среды
Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области 13 - 14 марта провели в Братске встречи, посвященные реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина на встречах с общественностью и руководством города подчеркнула, что ключевое значение в реализации проекта приобретает активность самих граждан, желающих преобразить в лучшую сторону свои дворы и общедоступные зоны отдыха.
«У жителей каждого муниципального образования есть возможность обустроить дворовые и городские территории. Мы планируем обучить активных граждан, как это сделать. Об этом недавно шла речь на совещании в Казани, где на организованный минстроем России семинар собрались координаторы Центра ОНФ из всех регионов страны. Нужно помочь жителям определиться с видами работ, научить, как правильно составить протокол общего собрания собственников жилья и подать заявку на включение в программу благоустройства. Очень многое зависит от конструктивного диалога с властью: чиновникам необходимо учитывать пожелания граждан при благоустройстве дворов и общих зон отдыха», - отметила В. Кошечкина.
По ее словам, собственники должны понимать: после того, как тот или иной инфраструктурный проект выиграл на общественных слушаниях и получил финансирование, все, что сделано по проекту, будет включено в общедомовое имущество. Эксперты Народного фронта считают, что благодаря такому подходу жители будут более бережно относиться к общему имуществу и результатам реализованных проектов.
В целом по стране на благоустройство дворовых территорий и создание комфортной городской среды будет выделено 20 млрд руб., программа рассчитана на пять лет. Как рассказали жителям представители Народного фронта, федеральные средства будут предоставляться регионам на условиях софинансирования. Кроме того, собственники жилья могут вкладывать свои ресурсы, и это не обязательно деньги. «Это могут быть и креативные идеи по проектированию городских пространств, и непосредственно трудовое участие. Например, муниципалитет привезет землю и саженцы, а собственники уже сами рассаживают их в своем дворе», - пояснила В. Кошечкина.
Как отметили в региональном отделении ОНФ, уже разработан механизм реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 15 марта будут составлены региональные программы и графики встреч с жителями, до 1 апреля - утверждены проекты муниципальных программ на 2017 год и порядок подачи заявок, а также бланки общих собраний. Определение объемов финансирования также состоится в ближайшее время. Представители регионального отделения Народного фронта войдут в состав муниципальных общественных комиссий по благоустройству.
«В Братске, где начал работу Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, мы встретили заинтересованное отношение и администрации муниципального образования, и депутатского корпуса, и общественников, и простых жителей. На очереди города Усть-Илимск и Железногорск-Илимский. И мы надеемся, что по итогам выполнения федерального проекта увидим реальное улучшение городских территорий», - сказала В. Кошечкина.
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2017-03-15 07:33:37