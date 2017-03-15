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В Иркутской области объявлен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным НКО

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство культуры и архивов Иркутской области объявило конкурс на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства.

Подать конкурсную документацию и получить консультацию можно с 21 марта по 21 апреля 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д.15, каб. 22. Более подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефонам (3952) 20-33-12, 20-32-68.

Положение о порядке предоставление субсидии размещено на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области во вкладке «Государственная поддержка» (раздел «Субсидии 2017»).

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2017-03-15 07:46:51




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