Иркутская область присоединяется к "Этномиру"

08:38 - Иркутск. Сибирские новости - Агентство по туризму Иркутской области и культурно-образовательный центр …

В Иркутске благоустроят фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу

08:35 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Иркутске благоустроят …

Сельхозпроизводители Иркутской области могут получить бюджетные субсидии в области растениеводства

08:30 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 апреля 2017 года …

В Иркутской области объявлен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным НКО

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство культуры и архивов Иркутской области объявило конкурс на предоставление …

Активисты ОНФ представили в северных городах Иркутской области проект по формированию комфортной городской среды

07:33 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской …

Особый противопожарный режим начал действовать на территории Иркутской области

07:28 - Иркутск. Сибирские новости - Особый противопожарный режим действует на территории Иркутской области с …

Ледовые переправы начали закрывать в Иркутской области

07:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Боханском районе на реке Ангаре 14 марта закрыта ледовая переправа «Каменка …

Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно принять правительство РФ в апреле

07:09 - Москва. Сибирские новости - Паспорт приоритетного проекта "Великое озеро Великой страны" должно …

Губернатор Сергей Левченко подписал письмо в поддержку ИГУ

06:55 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал письмо на имя министра …

Иркутская гимнастка Екатерина Веденеева стала бронзовым призером чемпионата России

06:53 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева …