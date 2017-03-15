Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 15.03.2017, 08:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.95 (-0.18)
EUR 62.74 (-0.52)
10 CNY 85.28 (-0.31)
Информер праздники сегодня

Сельхозпроизводители Иркутской области могут получить бюджетные субсидии в области растениеводства

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 апреля 2017 года принимает документы на перечисление субсидии из областного и федерального бюджетов на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

Субсидии можно получить по направлениям оказания поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства в расчете на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также оказания поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта.

Ссылки по теме:

2017-03-15 08:30:18




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!