Потребление электроэнергии в Иркутской области снизилось на 2,1%

Барнаул. Сибирские новости - Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2017 года снизилось на 2,1% относительно февраля 2016 года, выработка увеличилась на 4,4%.



По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), объем потребления электроэнергии в Иркутской энергосистеме в феврале 2017 года составил 4676,897 млн кВт•ч электроэнергии, что на 2,1 % ниже аналогичного показателя за февраль прошлого года.



Без учета объема потребления электроэнергии за 29 февраля високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 2017 года в Иркутской энергосистеме составило 1,2%, при этом, по итогам двух месяцев 2017 года снижение объема потребления электроэнергии составило 0,3%.



Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2017 года составила 3972,64 млн кВт•ч, что на 4,4% выше объема выработки за февраль 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года - увеличение объема производства электроэнергии составило 7,9%).



Потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области в феврале 2017 года обеспечивалась в том числе за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Объем перетока в феврале составил 704,261 млн кВт•ч. За два месяца 2017 года этот показатель составил 1651,988 млн кВт•ч.



За два месяца 2017 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 9974,277 млн кВт•ч, что на 1,8 % ниже объема потребления за первые два месяца прошлого года. За этот же период электростанции Иркутской области выработали 8322,289 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,5 % меньше выработки за январь - февраль 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года объем выработки электроэнергии увеличился на 1%).



Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, снижение объема потребления электроэнергии в феврале текущего года обусловлено тем, что февраль 2016 года является високосным, при этом температура наружного воздуха в феврале 2017 года практически не изменилась и составила -13,4°С при -13,2°С в прошлом году.



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области.



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2017-03-15 10:37:46