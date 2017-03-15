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Иркутская таможня выявила около полутора тонн санкционных фруктов

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня провела совместные скоординированные контрольные мероприятия с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.

Были проверены территория и складские помещения иркутской плодоовощной базы для подтверждения сведений, полученных в ходе оперативных мероприятий, о хранении плодоовощной продукции, страной происхождения которых являются страны Европейского Союза.

В одном из складских помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, были выявлены яблоки из Польши общим весом 1,408 тыс. кг (176 коробок по 8 кг).

Пресс-служба Иркутской таможни напоминает, что данный товар запрещен к ввозу на территорию России.
Изъятый товар был уничтожен на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

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2017-03-15 10:39:42




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